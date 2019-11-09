رد الأمير عبدالرحمن بن مساعد على نشر قناة الجزيرة لفيديو له وهو يقبل رأس الفنانة السورية أصالة.
ونشر الأمير أبيات شعرية قال فيها: “الحاقد الحاسد اللي واتِتَهْ فرْصَهْ.. وش تنتظر منٌه غير انّه يواتيها.. كل زلّةٍ منْك هي إنجاز وتْخصّهْ.. هو عايش اصْلًا لزلّاتك ليُحْصيها..”وأضاف: “رغم توضيحي للموقف الا أنه يبقى خطأً أعتذر عنه لأحبتي.. وقبل هذا أستغفر الله العظيم عنه.. أما موقف الجزيرة فأتفهمه.. كنت سأستغرب لو لم يبرزوه..!”وجاءت تغريدة الأمير ردا على تقرير لقناة الجزيرة القطرية عنونته بـ”أمير سعودي يقبل رأس المطربة أصالة.. ثم يغرد: “أستغفر الله العظيم المطلع على النوايا وأتوب إليه”.
وكان الأمير عبد الرحمن بن مساعد سبق له أن عقب في تغريدة سابقة على هذا الفيديو قائلا: ” الأخت الغالية أصالة تجمعنا بها علاقة عائلية قديمة منذ أكثر من ٢٥ سنة وهي أخت وصديقة لبناتي وأعدها منهم.. سألتني في ليلة سهم: تسمح لي أقبل رأسك؟ فقلت لها دون تفكير اسمحي لي أنا بذلك.. الموضوع لا يتعدى ذلك .. والا ما فعلته علنًا.. أستغفر الله العظيم المطلع على النوايا وأتوب اليه”.
كانت هذه تفاصيل خبر عبد الرحمن بن مساعد يرد على قناة الجزيرة القطرية بعد نشرها تقرير عن تقبيله لرأس أصالة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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