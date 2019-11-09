أبرزها شطب فوري وإحالة إلى النيابة.. إجراءات صارمة ضد 411 من المحامين

أوضح تقرير رسمي لـ «الهيئة السعودية للمحامين» اتخاذ إجراءات صارمة ضد 411 من المحامين بسبب مخالفاتهم لأحكام نظام المحاماة ولائحته التنفيذية.

وحسب “المدينة” تضمنت الإجراءات الصارمة إحالة 148 محاميا إلى النيابة العامة، وشطب فوري لـ30 محاميا، وإصدار قرارات تأديبية بحق 30 آخرين، وتحويل 33 محاميا إلى محامٍ غير ممارس، ورفض الترخيص لـ170 متقدما للحصول على رخصة المحاماة.

وتتضمن أهداف الهيئة وضع أسس ومعايير مزاولة المهنة، ومراجعة تلك المعايير، وتطويرها وفقاً للأصول الشرعية والأنظمة المرعية، والعمل على رعاية مصالح أعضاء الهيئة الأساسيين المتعلقة بممارسة المهنة وفق ما هو مقر نظاماً.