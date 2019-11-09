500 ريال غرامة البصق وإلقاء النفايات في غير أماكنها

أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية، اليوم الجمعة، عن العقوبات المقررة للبصق وإلقاء المخلفات في غير أماكنها. وقالت “البلديات”، في إنفوجراف، نشرته عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: إنَّ البصق وإلقاء النفايات في غير الأماكن المخصصة لها يعرِّضك للعقوبة، المقررة في لائحة الذوق العام. وأوضحت الوزارة، أنَّ تلك العقوبات تبدأ من 500 ريال للمخالفة الأولى، ثم تزداد إلى ألف ريال حال التكرار.

وفي سياق ذي صلة، أكَّد أمير منطقة عسير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، أنَّ لائحة الذوق العام التي تمَّ إقرارها من قيادة هذه البلاد، هي رسالة للعالم أجمع بأنَّ لدينا مبادئنا وعاداتنا وقيمنا التي نتباهى بها وننطلق من خلالها نحو مستقبل زاهر. وقال أمير المنطقة: يجب علينا جميعًا مسؤولين ومواطنين ومقيمين، أن نتمسك بهذه القيم والعادات والمكارم واحترام الآخر، وأن نكون قدوة بقيمنا الإسلامية الرفيعة التي نتعايش بها، مؤكدًا أنه لم يعد هناك مجال للعبث ولا للسلوكيات الخاطئة، فاليوم نعود للذوق العام الذي كان عليه آباؤكم وأجدادكم.