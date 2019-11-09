مجهولون يسرقون مكيفات مسجد مضمار المشي الجديد بالخرج

تعرضت مكيفات مسجد مضمار المشاة الجديد على طريق الملك سلمان في محافظة الخرج، أمس الجمعة للسرقة، وذلك بعد أسبوع فقط من تدشينه من قبل محافظ الخرج. وذكرت مصادر أن مجهولين استغلوا عدم تواجد أشخاص بالموقع في فترة الظهيرة، فقاموا بسرقة كافة مكيفات المسجد، وفروا من الموقع. وأضافت المصادر أن مرتادي المسجد تفاجؤوا بعدم وجود المكيفات في المسجد فقاموا بإبلاغ أفراد فرق الحراسات التابعة للشركة الأمنية الخاصة المتواجدة بالموقع.

وعلى الفور قامت بإبلاغ الجهات الأمنية بالمحافظة التي باشرت الموقع وفتحت ملف التحقيقات بالحادثة. ومن جانبه ذكر رئيس بلدية الخرج المهندس أحمد البكيري في تعليقه حول الحادثة أن البلدية قد بدأت قبل أيام في تركيب كاميرات مراقبة في كافة ساحات البلدية والحدائق العامة، وأنها أنهت العمل على ذلك لحديقة الملك فهد وحديقة الملك عبدالعزيز وحديقة الأمير عبدالرحمن بن ناصر ومضمار المشاة بحي الخزامى وحديقة حي الخزامى كذلك ساحة الأندلس.

وأضاف: يجري حالياً العمل على مضمار المشاة بطريق الملك سلمان وحديقة حي الأندلس وحديقة حي الهدا وحديقة السلمية وحديقة الزاهر وساحة الزاهر وحديقة الخالدية وساحة الخالدية وحديقة غرناطة. وأوضح “البكيري” أن هذه الخطوة تأتي بهدف حماية المرافق والممتلكات العامة من بعض السلوكيات والممارسات السلبية، التي تصدر عن بعض الأفراد كتخريب الممتلكات والمرافق العامة والعبث بها، ومنها الحدائق والمتنزهات العامة، التي من شأنها تشويه المنظر العام والحضاري للمدينة.