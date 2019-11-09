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آخر تحديث لأسعار صرف الريال مقابل العملات الأخرى في صنعاء وعدن

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن آخر تحديث لأسعار صرف الريال مقابل العملات الأخرى في صنعاء وعدن والان مع التفاصيل

السبت 9 نوفمبر 2019

فيما يلي احدث أسعار وردت اليوم السبت 9 نوفمبر-2019، لصرف وبيع العملات الاجنبية مقابل الريال اليمني.

 

ووردت من مصادر مصرفية في صنعاء وعدن اسعار الصرف اليوم لعملات “الريال السعودي والدولار الامريكي” مقابل الريال اليمني.

 

اسعار الصرف في العاصمة صنعاء:

 

الريال السعودي

 

شراء 147 – 147.5 ريال

 

البيع 148 – 148.5 ريال.

 

 

 

الدولار الامريكي

 

شراء 556 – 558 ريال

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البيع 565 – 567 ريال.

 

 

 

اسعار الصرف في العاصمة المؤقتة عدن:

 

الريال السعودي

 

شراء 148 ريال

 

البيع 149 ريال.

 

الدولار الامريكي

 

شراء 563 ريال

 

البيع 570 ريال.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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