هنا خطوات الاستعلام عن تاريخ انتهاء إقامة وافد برقم الإقامة إلكترونياً عبر موقع أبشر وزارة الداخلية السعودية

دائماً ما تتزايد محركات بحث جوجل على مدار يومي من اجل الاستعلام عن تاريخ انتهاء إقامة وافد وذلك عبر موقع أبشر التابع لوزارة لوزارة الداخلية السعودية، حيث دائماً ما يتسائل بعض من السادة المغتربين داخل المملكة بالكشف عن مواعيد انتهاء الإقامة، لنرصد معكم الآن من خلال موقعكم “اعرف كورة” بالإجابة من خلال خطوات مبسطة على كافة التساؤلات المطروحة.

الاستعلام عن تاريخ انتهاء إقامة وافد إلكترونياً

تعد خدمة الاستعلام عن تاريخ انتهاء إقامة وافد من ضمن الخدمات الإلكترونية المعلنة عبر موقع ابشر التابع لوزارة الداخلية السعودية، حيث بإمكان الجميع بدون استثناء من خلال هذا الموقع الإلكتروني معرفة تاريخ انتهاء الإقامة بكل سهولة ويسر، لذلك دائماً ما تتزايد دائما ما تتزايد شتى التساؤلات حول الخطوات الصحيحة لإجراء هذا الاستعلام بشكل صحيح وذلك من مختلف الجنسيات الوافدة بالمملكة لتجنب إرفاق رسوم الغرامات المحددة من قبل الحكومة السعودية في حالة التأخر في سداد رسوم الإقامة بالمملكة، لذلك سوف نرصدها معكم الآن الخطوات الصحيحة لمعرفة صلاحية إقامة الوافد من خلال التالي.

خطوات الاستعلام عن تاريخ انتهاء الإقامة برقم الهوية

بإمكانك الآن بكل بساطة في اربع خطوات معرفة تاريخ انتهاء إقامة وافد وذلك عبر موقع ابشر التابع إلى وزارة الداخلية السعودية وذلك عبر التالي:-

الخطوة الأولي:- وهي الخطوة المخصصة للتسجيل على موقع ابشر الإلكتروني وذلك من خلال النقر على رابط التالى”هنا” وارفاق كافة المعلومات المخصصة للتسجيل على موقع.

الخطوة الثانية:- وهي الخطوة المخصصة لدخول على أيقونة الاستعلام العام على صلاحية الإقامة، التي سوف تجدها بداخل قائمة الخدمات الإلكترونية.

الخطوة الثالثة:- إرفاق كافة المعلومات المطلوبة للاستعلام داخل الأيقونة المخصصة لها.

الخطوة الرابعة:- النقر على أيقونه استعلام وسوف تظهر لك كافة البيانات المتعلقة حول صلاحية إقامته وتاريخ انتهائها.

وبهذا عزيزي القارئ قد اصبح بإمكانك الاستعلام عن تاريخ إقامة وافد من خلال اتباعك للخطوات السابق شرحها بالأعلى، وفي حالة واجهتكم أي صعوبات حول الاستعلام بإمكانكم ترك تعليقاً الأمر في صندوق التعليقات بالأسفل وسوف نوافيكم بأبسط الحلول الممكنة بالحال.