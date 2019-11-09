ما هي سحابة المزن الركامية التي تعد من أهم السحب الممطرة؟

نشرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة مقطع فيديو تثقيفياً جديداً يأتي ضمن رسائلها التوعوية للمجتمع بالظواهر الجوية، عرّفت من خلاله المقصود بـ “سحابة المزن الركامية”. وأوضحت الهيئة أن سحابة المزن الركامية، تعرف في لسان العرب باسم “الصيب” ويشبه مظهرها الجبال، وتمتد بشكل رأسي كبير وتنتج عنها صواعق ورياح هابطة وأمطار غزيرة وتساقط للبرد.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد قد أصدرت تنبيهاً بأن عدداً من مناطق المملكة تشهد تقلبات جوية خلال الأيام القادمة، تتمثل في سحب رعدة ممطرة وعدم استقرار في حالة الطقس.
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