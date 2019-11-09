مستقبلي "واس" بهذا ينتهي بثنا لهذا اليوم السبت 1441/3/12 هـ الموافق 2019/11/09 م واس

الجمعة 11 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 08 نوفمبر 2019 م واس

05:40ت م

0151



www.spa.gov.sa/1996178 الجمعة 11 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 08 نوفمبر 2019 م واس05:40ت م0151

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مستقبلي "واس" بهذا ينتهي بثنا لهذا اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.