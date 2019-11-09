تحديد موعد إيداع الدفعة الجديدة 24 من حساب المواطن لشهر نوفمبر الجاري

ازدادت عمليات البحث بشكل كبير من جانب المواطنين خلال الفترة الماضية على محرك البحث جوجل على شبكة الإنترنت عن موعد إيداع الدفعة الجديدة من حساب المواطن لشهر نوفمبر الجاري وهي الدفعة الـ 24، حيث أعلن حساب المواطن بشكل رسمي عن إيداع الدفعة الجديدة من الدعم للمستفيدين من البرنامج في حساباتهم البنكية في يوم الأحد القادم والموافق 10 من شهر نوفمبر الجاري، وسوف نوافيكم بآخر المستجدات والمواعيد بشأن صرف الدفعات الجديدة من برنامج حساب المواطن بشكل مستمر.

موعد صرف دفعات برنامج حساب المواطن

أعلن حساب المواطن في وقت سابق عن صدور نتائج الأهلية الدفعة رقم 24 عن شهر نوفمبر الجاري من العام 2019، في الوقت الذي يواصل فيه عدد كبير من المواطنين عملية التسجيل في الدفعة رقم 25 استحقاق شهر ديسمبر القادم، ومن المتبع أن يتم صرف دعم حساب البرنامج وفقاً للنظام المعتاد في البرنامج للدفعات الشهرية على أن يتم صرف الدفعة في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، وفي حالة مصادفة هذا اليوم عطلة نهاية الإسبوع أو يوم إجازة رسمية يتم إيداع الدفعة في حسابات المستفيدين في اليوم الذي يسبق 10 من الشهر أو اليوم الذي يليه.

شروط الأهلية في برنامج حساب المواطن

وكان حساب المواطن قد أعلن عن شروط الأهلية للتسجيل في البرنامج، حيث يلزم أن يكون المتقدم يحمل الجنسية السعودية، ويتم إستثناء الإبن والإبنة والزوج أو الزوجة غير السعودية والذين يحملون بطاقات التنقل، كما يتم إعتماد معايير الإستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وأعمار التابعين إذا كانت أعمارهم أكبر أو أقل من 18 عاماً، ويلزم أن لا يتواجد المستفيد من الدفعات في السجون السعودية أو أي من دور الإيواء الحكومية.

كما يشترط أن يكون المستفيد مقيم داخل المملكة العربية السعودية بشكل دائم، بحيث أن يكون قد قضى أكثر من 90 يوماً من الـ 12 شهر الأخيرة خارج حدود المملكة، فضلاً عن ضرورة أن تتوافق البيانات التي يتم تسجيلها في البرنامج مع البيانات المسجلة في الجهات ذات الصلة.