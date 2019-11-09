إعادة فتح طريق “جبل الكر” في “الهدا” بعد إغلاقه احترازيًّا

أعادت الجهات المختصة فتح طريق “جبل الكر” بالهدا في الطائف، بعد إغلاقه الاحترازي إثر هطول الأمطار على منطقة الهدا. وكانت الجهات المعنيّة نبّهت إلى إغلاق طريق جبل كرا، الذي يخدم النازلين من الطائف إلى مكة المكرمة، والصاعدين منها إلى الطائف؛ ما تسبّب في تكدّس المركبات بالاتجاهين، بعد الأمطار التي شهدتها أجزاء واسعة من محافظة الطائف.

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