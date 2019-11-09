أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة على عدد من مناطق المملكة .. السبت

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الجمعة، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على معظم مناطق المملكة، غدًا السبت. وقالت هيئة الأرصاد، في بيان صادر عنها اليوم: من المتوقع بمشيئة الله تعالى، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق (تبوك، المدينة المنورة، حائل)، وكذلك على أجزاء من مناطق (الجوف، القصيم، الشرقية)، في حين يتوقع تكوُّن السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات (جازان، عسير، الباحة) تمتد حتى مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

وتوقعت الهيئة في تقريرها، تكوُّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية وشرق المملكة. وحول حالة البحر الأحمر، قالت هيئة الأرصاد: إنَّ الرياح ستكون شمالية غربية إلى غربية على الجزء الشمالي، وجنوبية غربية إلى جنوبية شرقية على الجزءين الجنوبي والأوسط بسرعة 15-40 كم/ساعة، مع ارتفاع الموج من متر إلى مترين. وبالنسبة للخليج العربي، فسوف تكون الرياح السطحية، شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة، غدًا السبت، على مدن ومناطق المملكة: