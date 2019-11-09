تركي آل الشيخ: عدد زوار موسم الرياض 5.6 مليون زائر حتى يوم أمس الخميس

كشف رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ أن عدد زوار موسم الرياض وصل إلى 5 ملايين و600 ألف زائر حتى يوم أمس الخميس. ويستمر موسم الرياض لمدة 70 يوماً، ويتوقع أن يستقطب حتى نهايته في 21 ديسمبر حوالي 20 مليون زائر.

وتصل عدد فعاليات موسم الرياض إلى أكثر من 100 فعالية تتنوع بين العروض الحماسية، والحياة البرية، والمطاعم والمقاهي، والماركات العالمية، بالإضافة لعروض السيارات، والمزادات والألعاب، والحفلات الشرقية والأجنبية، والتراث والفن.