“حملة تعقب المخالفين”: ترحيل أكثر من مليون مخالف .. و700 ألف يستعدون للمغادرة

تُواصل الحملة الميدانية المشتركة لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود أعمالها في كافة مناطق المملكة، حيث ضَبطت أكثر من 4.1 مليون مخالف، رحلت أكثر من مليون منهم إلى خارج المملكة. وأوضحت وزارة الداخلية أن عدد إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم وصل إلى 4 ملايين و142 ألفاً و899 مخالفاً، منهم 3 ملايين و237 ألفاً و897 مخالفاً لنظام الإقامة، وتوزع الباقون بين مخالفي نظام العمل ونظام أمن الحدود.

وأضافت أن أكثر من 72 ألفاً ضبطوا خلال محاولة التسلل لداخل المملكة، في حين أُوقعت العقوبات الفورية بحق 572 ألفاً و446 مخالفاً، ورُحل مليون و36 ألفاً و810 مخالفين، وأحيل 525 ألفاً و530 مخالفاً لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، فيما يتم استكمال حجوزات السفر لـ 695 ألفاً و609 مخالفين.