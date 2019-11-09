ضبطت الأجهزة الأمنية بمنطقة مكة المكرمة مواطناً ومقيماً من الجنسية اليمنية، بعد توفر الدلائل على ضلوعهم في سرقة عدة مركبات بمحافظة جدة. وصرح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد الغامدي، أن نتائج المتابعة الأمنية وإجراءات البحث والتحري عن مرتكبيها، قادت للقبض على المتهمين، واتضح أنهما في العقد الثالث من العمر.
وأضاف أن المتهمين أقرا بارتكاب 17 جريمة سرقة مركبات وهي في وضع التشغيل، فجرى إيقافهما لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما.
كانت هذه تفاصيل خبر الشرطة تُطيح بمواطنٍ ومقيمٍ سرقا 17 مركبة في وضع التشغيل بجدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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