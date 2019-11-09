الشرطة تُطيح بمواطنٍ ومقيمٍ سرقا 17 مركبة في وضع التشغيل بجدة

ضبطت الأجهزة الأمنية بمنطقة مكة المكرمة مواطناً ومقيماً من الجنسية اليمنية، بعد توفر الدلائل على ضلوعهم في سرقة عدة مركبات بمحافظة جدة. وصرح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد الغامدي، أن نتائج المتابعة الأمنية وإجراءات البحث والتحري عن مرتكبيها، قادت للقبض على المتهمين، واتضح أنهما في العقد الثالث من العمر.

وأضاف أن المتهمين أقرا بارتكاب 17 جريمة سرقة مركبات وهي في وضع التشغيل، فجرى إيقافهما لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما.