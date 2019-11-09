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. قالت مصادر مطلعة إن الجهات الأمنية بالمنطقة الشرقية ألقت القبض على الشاب المعُتدى على عامل مغسلة الملابس بالشرقية.

وأظهر مقطع فيديو قيام شاب مجهول بالاعتداء بالضرب المبرح على العامل. وفي بداية الفيديو، تواجد ٣ أشخاص في موقع الحادث، حيث تعدى الشاب والذي كان يستقل سيارة على العامل بينما يشاهد الشخص الثالث ذلك.

وحاول العامل اللحاق بالشاب إلا أنه لم يستطع فوق على الأرض ولم يحرك ساكنا.





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كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: شاب يعتدي على عامل مغسلة الملابس بطريقة وحشية في المنطقة الشرقية.. والكشف عن تطورات الواقعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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