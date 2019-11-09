“عبد الرزاق حمدالله” يغادر إلى أمريكا.. والكشف عن التفاصيل !

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كشفت مصادر أن اللاعب عبد الرزاق حمدالله مهاجم النصر غادر المملكة وتوجه إلى أمريكا.

وحسب “الرياضية” أوضحت المصادر إلى أن اللاعب غادر إلى أبو ظبي ومنها إلى أمريكا عبر المكتب التنفيذي في مطار الرياض. وأشارت إلى أن اللاعب توجه إلى أمريكا لقضاء إجازة قصيرة كانت قد تأجلت بسبب ما عرف بقضية المطار.

وكان اللاعب المغربي غادر النيابة مساء أمس مبنى النيابة العامة بعد الاستماع لأقواله ومواجهته بموظفة الأمن على خلفية قضيتهما في المطار الخميس .

وحضر حمد الله رفقة محاميه والدكتور صفوان السويكت رئيس النادي، وتم استعراض تسجيل الكاميرات والاستماع للطرفين ، وفيما ثبتت الرقيب موظفة الأمن على أقوالها المدونة في محضر الشرطة ليلة الحادثة..، استمر حمدالله أيضا في نفي ما اتهمته به، وادعى أنها وصفت زوجته بكلمة نابية.واستمرت أيضاً مساعي الصلح من شخصيات أخرى وسط تمسك كل طرف بمطالباته القانونية.

