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أظهر مقطع فيديو للخبير التقني “عبدالعزيز الحمادي” يشرح من خلاله ميزة مصممة من “واتساب” لمنع دعوات المجموعة غير المرغوب فيها، والتي تتسبب في أزمة كبيرة للعديد من مستخدمي “واتساب” وتضعهم في مواقف محرجة.
وقال “الحمادي” من خلال الفيديو الذي نشره عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “الآن تقدر تقيّد من يستطيع إضافتك في أي مجموعة ومن لا يستطيع، وبهذا ترتاح، ويحتاج البقية إلى أخذ إذنك قبل إضافتك لأي مجموعة جديدة”.
وشرح الحمادي طريقة تفعيل الخاصية في الآيفون والأندرويد التي يطلق عليها “جروب برايفسي بلاك ليست”.
كانت هذه تفاصيل خبر خطوات تجنب الإضافة لمجموعات “واتساب” غير المرغوب فيها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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