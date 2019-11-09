انفوجرافيك.. 10 فوائد صحية مذهلة لـ«الهيل»

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. فوائد صحية عديدة لنبات الهيل (الحبّهان) المستخدم في الطبخ لإضافة نكهة عالية للطعام، ويعطى مذاقاً مختلفاً لعشاق القهوة، إلا أنه تم اكتشاف فوائد صحية مذهلة، ربما تكون غائبة عن الكثيرين منا، نلخصها في النقاط التالية:





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