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مشروع زراعي نموذجي مرشد للمياه

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كشف مدير عام الاتصال المؤسسي، المتحدث الرسمي في المؤسسة العامة للري هشام الثنيان لـ«دوت الخليج»، أمس، أن جهات الاختصاص في المؤسسة تبنت مشروعا زراعيا نموذجيا مرشدا للمياه، يستطيع المزارعون بالمنطقة محاكاته والاستفادة من مخرجاته، وذلك في المنطقة الواقعة خلف خزان «صويدرة» في شرق مدينة الهفوف، وتعتمد فكرة المشروع على إنشاء بيوت للزراعة المائية المعتمدة على التسميد العضوي بمخلفات الأسماك.

وأشار الثنيان إلى بدء جهات الاختصاص في المؤسسة إجراء دراسة مستفيضة للاستفادة استثمارياً من مواقع قنوات الري التي جرى إزالتها مؤخراً، التابعة لأملاك المؤسسة، وذلك ضمن مشروع متكامل سيعلن عنه في حين اكتمال الدراسة وأخذ الموافقات اللازمة، موضحاً أنه فيما يخص العيون المائية التاريخية، فإن مركز الأعمال التابع للمؤسسة يقوم حالياً بإعداد دراسة لاستثمار بعضها سياحيا.


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