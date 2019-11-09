مشروع زراعي نموذجي مرشد للمياه

وأشار الثنيان إلى بدء جهات الاختصاص في المؤسسة إجراء دراسة مستفيضة للاستفادة استثمارياً من مواقع قنوات الري التي جرى إزالتها مؤخراً، التابعة لأملاك المؤسسة، وذلك ضمن مشروع متكامل سيعلن عنه في حين اكتمال الدراسة وأخذ الموافقات اللازمة، موضحاً أنه فيما يخص العيون المائية التاريخية، فإن مركز الأعمال التابع للمؤسسة يقوم حالياً بإعداد دراسة لاستثمار بعضها سياحيا.
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