تطوير نوعي واستقطاب للكفاءات برئاسة شؤون الحرمين

شرعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، في تنفيذ مشروع مبادرة تهدف إلى تطوير نوعي لقيادات الرئاسة والكادر التدريبي، ورفع كفاءة العاملين في خدمة ضيوف الرحمن والحرمين الشريفين. وحسب وثيقة للمشروع، قَدرت الرئاسة الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي المدة الزمنية لتنفيذ المشروع بـ12 شهرا، ولفتت إلى أن المبادرة تحقق عددا من المكاسب التي تساعد في تطوير موظفي الرئاسة، واستقطاب الكفاءات التي تساعد في تطوير خدمة ضيوف الرحمن والحرمين الشريفين. أهداف المشروع 01 - تطوير الكفاءات القيادية 02 - تطوير كفاءة العاملين في خدمة ضيوف الرحمن 03 - تطوير الكادر التدريبي بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي نطاقات المشروع 01 - تطوير الكفاءات القيادية حصر المهام للقيادات وفهم الدور القيادي تحليل الأدوار القيادية وحصر الاحتياجات التطويرية إنشاء خطط وبرامج لتطوير القيادات تطوير وتنفيذ الخطط والبرامج المتخصصة في تنمية القيادات التعاقد مع جهات تدريبية لتلبية الاحتياجات التطويرية لتلك القيادات 02 - تطوير كفاءة العاملين في خدمة ضيوف الرحمن Advertisements حصر المهام للعاملين في خدمة ضيوف الرحمن وفهم الدور الوظيفي تحليل المهام والاحتياجات التطويرية إنشاء خطط وبرامج لتطوير العاملين في خدمة ضيوف الرحمن تطوير وتنفيذ الخطط والبرامج لتطوير العاملين في خدمة ضيوف الرحمن التعاقد مع جهات تدريبية لتلبية الاحتياجات 03 - تطوير الكادر التدريبي حصر المهام للعاملين في خدمة ضيوف الرحمن وفهم الدور الوظيفي تحليل المهام وحصر الاحتياجات إنشاء خطط وبرامج لتطوير العاملين في خدمة ضيوف الرحمن تطوير وتنفيذ الخطط والبرامج المتخصصة في تنمية العاملين في خدمة ضيوف الرحمن التعاقد مع جهات تدريبية لتلبية الاحتياجات التطويرية



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