159 ألف ريال إعانات لأسر السجناء

واصلت لجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم «تراحم» مبادراتها لمصلحة ذوي النزلاء، والتخفيف عن معاناتهم، إذ تؤكد وقوفهم ودعمهم المحتاجين.

وشرع القسم النسائي باللجنة في توزيع دفعة جديدة من الشيكات المخصصة للإعانات المالية الدورية، الواردة من الأمانة العامة للّجنة الوطنية الرئيسية بالرياض، لمصلحة أسر النزلاء السعوديين ذوي المحكوميات الطويلة، وذلك للإسهام في التخفيف من معاناتهم.

وأكدت رئيسة القسم النسائي باللجنة عائشة الزكري، أن هذه الدفعة تشمل 53 أسرة من مدينة جازان، ومختلف محافظات المنطقة، مشيرة إلى أنه خلال البحث الاجتماعي اتضح حاجتهم الماسة للمساعدة العاجلة، مضيفة إلى أنه يتم الصرف بمبلغ 3 آلاف ريال لكل أسرة، بقيمة إجمالية بلغت 159 ألف ريال.