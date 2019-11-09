159 ألف ريال إعانات لأسر السجناء

وشرع القسم النسائي باللجنة في توزيع دفعة جديدة من الشيكات المخصصة للإعانات المالية الدورية، الواردة من الأمانة العامة للّجنة الوطنية الرئيسية بالرياض، لمصلحة أسر النزلاء السعوديين ذوي المحكوميات الطويلة، وذلك للإسهام في التخفيف من معاناتهم.
وأكدت رئيسة القسم النسائي باللجنة عائشة الزكري، أن هذه الدفعة تشمل 53 أسرة من مدينة جازان، ومختلف محافظات المنطقة، مشيرة إلى أنه خلال البحث الاجتماعي اتضح حاجتهم الماسة للمساعدة العاجلة، مضيفة إلى أنه يتم الصرف بمبلغ 3 آلاف ريال لكل أسرة، بقيمة إجمالية بلغت 159 ألف ريال.
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