إطلاق ملتقى التحصيل الدراسي غدا

يرعى المدير العام للتعليم بمنطقة نجران الدكتور ملفي العتيبي غدا ملتقى القيادة المدرسية بعنوان «التحصيل الدراسي ونواتج التعلم» الذي تنظمه إدارة الإشراف التربوي ممثلةً بقسم القيادة المدرسية، ويستمر 3 أيام. وأوضح المتحدث الرسمي بتعليم نجران جابر مدخلي أن الملتقى يستهدف 200 مشرف وقائد وقائدة مدرسة ويهدف إلى إكساب المشاركين المعارف والمهارات والاتجاهات الأساسية اللازمة التي تمكنه من القيام بعمليات تحسين التحصيل الدراسي بكفاءة وفعالية عالية لتحقق أعلى مستويات نواتج التعلم والتعرف على مدى فعالية البيئة التعليمية والتربوية على التحصيل الدراسي وآليات استثارة دافعية الطلاب للتعلم، مبينا أن الملتقى يقدم الأساليب والوسائل التعليمية الفعالة التي تحفز التعلم وتضاعف من معدلات التحصيل الدراسي للطلاب والمساهمة في حل مشكلة الضعف من خلال توضيح مفهوم التحصيل الدراسي لدى الطالب في المرحلة الابتدائية وتحديد الأسباب وتحليلها وتقديم بعض الحلول المقترحة لحل ما قد يشوب العملية التعليمية من ضعف، مؤكدا أن الملتقى سيقدم العديد من الوحدات التدريبية والجوانب ومهارات التدريس ودورها في جعل العملية التعليمية ذات جاذبية وإنتاجية أفضل، مشيرا إلى أنه على هامش الملتقى سيتم تنفيذ دورات مسائية موجهة للقيادات التعليمية والمشرفين التربويين تركز على مهارات التخطيط وبناء مؤشر الأداء.



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