هيئة التقويم تعرض تجربة المملكة في القياس وتجويد التعليم

عرض رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب الدكتور حسام زمان التجربة السعودية في تكامل منظومة التعليم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة أمام مؤتمر وزراء التربية والتعليم العرب في دورته الـ11 التي أقيمت في المنامة.

وتضمن العرض تعريفاً بالهيئة ومراحل تأسيسها، ومجالات عملها، وهيكلها وأدوارها الرئيسة، وفرص التعاون والشراكة على الصعيدين العربي والإسلامي، موضحاً أنها «الجهة التنظيمية القائمة على عمليات تقويم التعليم الحكومي والأهلي في المملكة، وتعمل بالشراكة والتفاعل الإيجابي المؤسسي مع الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة»، مؤكدًا أهدافها في دعم الجهود لرفع جودة التعليم والتدريب وكفايتها، وتعزيز دور التعليم والتدريب في دعم الاقتصاد الوطني، وهي الجهة المختصة في المملكة بالتقويم والقياس والاعتماد في التعليم والتدريب.

تأسيس

استعرض زمان مراحل تأسيس الهيئة، بدايةً من قرار مجلس الوزراء بإنشائها، مرورا بتعديل المسمى إلى «هيئة تقويم التعليم» ونقل مهام ومسؤوليات تقويم وقياس التعليم العام والعالي في وزارة التعليم والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، ودمج كل من الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي، والمركز الوطني للقياس والتقويم في التعليم العالي، ومركز التقويم والاعتماد التقني والمهني مع الهيئة، وصولاً إلى قرار المجلس بالموافقة على تنظيم هيئة تقويم التعليم والتدريب الحالي.

تطوير

تقوم الهيئة بتطوير الاختبارات المركزية في المجالات التعليمية والأكاديمية والمهنية، والاختبارات الوطنية والدولية، بهدف تعزيز نتائج ومخرجات التعلم بزيادة تغطية نطاق جودة التقييمات والاختبارات الوطنية، وتقويم أنظمة التعليم من خلال تقييم الطلاب، ودعم صناع القرار في التعليم بمؤشرات مهمة، وإتاحة الفرصة للمعلمين وقادة المدارس للمساهمة بتحليل وضع التعليم وتطوير سياساته، وتحسين عملية التعلم والتعليم ومخرجاته محليا ودوليا، والتعرف على أوجه الاختلاف والتباين بين الأنظمة التعليمية في دول العالم، مشيرا إلى أنه ينتج عن هذه الأهداف تقارير لوزارة التعليم، وتقارير فنية وإرشادية للمدارس، وتقارير عامة وتنفيذية.

وتعمل الهيئة على تطوير الاختبارات المركزية، ففي المجال التعليمي والأكاديمي تقدم اختبارات (القدرات العامة، والتحصيل الدراسي، وقدرات الجامعيين)، وفي المهني تقدم اختبارات (كفايات المعلمين، القيادة المدرسية، الخدمة المدنية، اختبارات المهندسين، مهارات التوظيف)، وتهدف هذه الاختبارات إلى زيادة الشفافية والعدالة وتساوي الفرص، ورفع مستوى الكفاءة الداخلية والخارجية للتعليم العالي بتحسين مدخلاته، والارتقاء بجودة المعلم، وتحسين مخرجات العملية التعليمية، ورفع مستوى نواتج التعليم العام وإكساب المهارات، ودعم وتأهيل المهن بناء على المعايير والرتب المهنية، ورفع كفاءة الموظف.

تميز

تعمل الهيئة على تقويم الأداء المدرسي، بهدف إستراتيجي لدفع التميز بين مؤسسات وبرامج التعليم والتدريب من خلال الارتقاء بالتقويم والاعتماد وتوسيع نطاقهما، وتقديم نموذج التقويم والتميز المدرسي، وتطوير المعايير والأدلة والوثائق والحقائب التدريبية، إضافة إلى تطوير المعايير الخاصة بالمناهج لجميع المراحل التعليمية والأكاديمية بهدف الارتقاء بنتائج التعلم من خلال معايير ومناهج حديثة ومبتكرة، وكذلك تطوير عمليات الاعتماد لمؤسسات التعليم ما فوق الثانوي التي تشمل (الاعتماد الاكاديمي والاعتماد المهني والاعتماد العسكري)، إضافة إلى نشر ثقافة التقويم والاعتماد المؤسسي المستند إلى معايير منشآت التدريب الحكومي والأهلي في المملكة، وحصر البرامج والدورات التدريبية التي تقدمها مؤسسات التعليم والتدريب، والمؤهلات التي تمنحها.

تعاون

ختم زمان العرض معلنا فرص التعاون والشراكة مع الهيئة على الأصعدة الإقليمية والعربية والإسلامية، من خلال بناء وتنفيذ الاختبارات والمقاييس لتحقيق غايات وأهداف القياس والتقويم والاعتماد، وتقديم المقاييس التعليمية والأكاديمية والمهنية، والمقاييس اللغوية واختبارات القدرة المعرفية، والاستشارات وتبادل الخبرات، والاستفادة من البيانات والمعلومات والوثائق، وإعداد تطوير الأدلة والنماذج المتعلقة بالمؤهلات العلمية والبرامج الإعدادية والدورات التدريبية، واستخدام الإطار السعودي للمؤهلات، والاستفادة من تصنيف الوظائف وتحديد المسارات الوظيفية، وعقد المؤتمرات والندوات العلمية وورش العمل والبرامج التدريبية.

مجالات عمل الهيئة

التعليم الأساسي

التعليم العالي

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التدريب المهني

الهيئة تستهدف

الطلاب ومؤسسات التعليم والتدريب

المهنيين المتخصصين في مجال التعليم والتدريب

المهنيين عامة

الأنظمة التعليمية والمهنية

مسؤولياتها

المساهمة في وضع السياسات وتطوير الإستراتيجية

تحديث المعايير

التقييم والتقويم

الاختبارات والمقاييس

الاعتماد والترخيص والشهادات

مشاركة الاستشارات والمعرفة بما فيها البحوث والابتكار