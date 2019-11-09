تخريج 4 دورات بقطاعات السجون

احتفل مركز تدريب السجون بجدة بتخريج 4 دوراتٍ تخصصية لمختلف القطاعات الأمنية، بحضور قائد مركز تدريب السجون المقدم عامر آل سلطان، ومدير إدارة التخطيط والتطوير بمكافحة المخدرات بمنطقة مكة المكرمة العقيد قاسم آل قاسم. وذكر مدير العلاقات والإعلام بالمركز الملازم أول ناصر العتيبي، أن البرامج التدريبية استهدفت جميع العاملين في السجون بمختلف القطاعات الأمنية من عسكريين ومدنيين، مشيرا إلى أن البرامج شملت دورة مهارات الاتصال والتعامل مع النزلاء ودورة تنمية مهارات التفتيش، إلى جانب دورتي الرماية التأسيسية على المسدس جلوك، والاشتباك والسيطرة.



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