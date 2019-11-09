تهيئة حدائق الخرج

تفقد رئيس بلدية محافظة الخرج المهندس أحمد البكيري، ورئيس المجلس البلدي الدكتور مصلح العنزي، عددا من الحدائق والمرافق العامة بالمحافظة، للاطلاع على تجهيزاتها ومرافقها وسير العمل فيها، والوقوف على عدد من الحدائق التي تم تأهيلها ضمن مشاريع البلدية الخاصة بالتشجير، ليستفيد منها المواطنين والمقيمين والزوار. ووجه رئيس البلدية إدارة الحدائق بضرورة اتخاذ الإجراءات الكفيلة لتهيئة الحدائق ومرافقها ومحتوياتها والعمل على صيانتها وتوفير كافة وسائل السلامة لمرتاديها. من جهة أخرى قامت بلدية الخرج بحملة ميدانية على مصانع المخللات والمستودعات، وتم ضبط عدة مواقع مخالفة للاشتراطات البلدية دون ترخيص، وتم إغلاق 3 معامل مخالفة.



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