إنقاذ طفل تعرض لاختناق بمنطقة عسير

تمكنت وحدة البحث والإنقاذ التابعة للوحدات البحرية بمنطقة عسير، الجمعة، من إنقاذ طفل يبلغ من العمر خمس سنوات، تعرض لحالة اختناق برفقة عائلته، أثناء تواجدها على شاطئ بمركز البرك. وأوضح المتحدث الإعلامي لقيادة حرس الحدود بمنطقة عسير، الرائد خالد بن عالي المطيري، أنه أثناء قيام سيارة الإسعاف التابعة لوحدة البحث والإنقاذ والسلامة بعملها المعتاد على الشاطئ بمركز البرك التابع لقطاع القحمة بمنطقة عسير استوقفتها عائلة، أبلغ أفرادها بأن لديهم طفلا يبلغ من العمر 5 سنوات، تعرض لحالة اختناق، وعلى الفور قام أفراد الوحدة بمباشرة الحالة، وإجراء الإسعافات الأولية، وتزويد الطفل بالأوكسجين، وتحسنت حالته بالموقع، وأفادت عائلته بأنه يتعرض لحالات اختناق بصفة مستمرة بسبب إصابته المزمنة بمرض الربو.



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