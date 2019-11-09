دشّن محافظ وادي الدواسر عبدالله بن سليمان المبارك مؤخرا برنامج (كن إيجابياً) في مدرسة ثانوية بدر باللدام، والذي استحدثه تعليم وادي الدواسر، ويهدف إلى تعزيز السلوك الإيجابي والقيم التي تهذب سلوك الفرد، وذلك بحضور مدير التعليم الدكتور أحمد بن خضران العُمري، وعدد من رؤساء الدوائر الحكومية ومنسوبي التعليم. وتجول الحضور في المعرض الذي أعد بهذه المناسبة ووقفوا على الورش التدريبية لطلاب المرحلة الثانوية التي ناقشت مجالات متعددة وشملت محاورها «التوعية بأضرار المخدرات والتدخين، وأهمية الصلاة، والمواطنة الصالحة، والمحافظة على الممتلكات، وبر الوالدين، وحمل السلاح». من جانبه أشاد ‏​‏​‏​‏​مساعد مدير التعليم للشؤون التعليمية عايض آل مجلي خلال كلمته في الحفل بفكرة البرنامج وأهدافه، مؤكداً أن تفعيله سيكون في كافة مدارس المحافظة طوال العام الدراسي. كما ثمن محافظ وادي الدواسر في نهاية الحفل لمدير التعليم هذه البرامج الرائعة والمهمة التي تهتم بتوعية الطلاب وتثقيفهم والمساهمة في التوعية المجتمعية بشكل عام.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محافظ الدواسر يدشن برنامج كن إيجابياً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.