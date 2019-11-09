700 مستفيد في أولى فعاليات ملتقى التطوع بجامعة نجران

شهد ملتقى الشهر التطوعي بجامعة نجران، انطلاقة فعاليات الملتقى بأربع دورات تدريبية وندوتين لطلاب وطالبات الجامعة في المقر الرئيسي بالمدينة الجامعية بمدينة نجران وفرع الجامعة بشرورة، حضرها أكثر من 700 طالب وطالبة.

وتناولت الدورة الأولى التي قدمها الدكتور محمد بن سيف آل ناصر مفهوم التطوع والتطوع في الإسلام وكذلك أهمية التطوع ومقومات العمل التطوعي ومعوقاته، إلى جانب سبل و استراتيجيات نجاح الأعمال التطوعية، فيما تحدت الدكتور ناصر بن سعيد القحطاني في دورة " صناعة المبادرات التطوعية" عن مفهوم المبادرة التطوعية وأهمية الفكرة، وكذلك تقنيات تحديد الفكرة الإبداعية ومفاتيح كتابة مقترح المبادرة. وأضاف الدكتور القحطاني، أن مواصفات مضمون المبادرة هو إثراء و تنمية روح التطوع للطلاب والطالبات، وتأهيلهم للقيام بالأعمال التطوعية داخل وخارج الجامعة بشكل احترافي. من جهته، تطرق الدكتور عبد الهادي مداوي آل مهدي، خلال الدورة الثالثة، إلى تعريف طلاب المنح في الجامعة بأهداف العمل التطوعي في الإسلام، وأهمية التطوع، ومعرفة أصول اللغة العربية، وعلاقاتها بعلوم الشريعة. وفي شطر الطالبات قدمت الدكتورة وفاء ال دغرير، دورة تدريبية بعنوان "صناعة المبادرات التطوعية" هدفت الدورة إلى تثقف الطالبات و إيضاح أهمية إدراك قيمة التطوع وأثره على الفرد والمجتمع، والوصول لأفكار تطوعية مميزة، إضافة إلى التخطيط الصحيح للمبادرات التطوعية و طريقة بناء نموذج مؤسسي للمبادرات التطوعية. أشارت الدكتورة آل دغرير الى مفهوم المبادرة التطوعية وأنواع العمل التطوعي، وكذلك مجالات المبادرات التطوعية، إضافة إلى تقديم برنامج صناعة المبادرة التطوعية وطرق تفعيلها، وانواع التحديات التي تواجه المبادرة التطوعية. شمل البرنامج ايضا، نفيذ ندوة العمل التطوعي بفرع الجامعة بمدينة شرورة بعنوان " التطوع رؤية وطن"، قُدمت في الجانب الرجالي ثلاث أوراق عمل تناولت في الأولى العمل التطوعي في ضوء رؤية 2030 قدمها عميد الكلية الدكتور علي رياني، بينما كانت ورقة العمل الثانية والتي قدمها الدكتور طالب الهمامي تتحدث عن التأصيل العلمي للعمل التطوعي، وتحدث الدكتور ناصر آل شملان في ورقة العمل الثالثة عن جهود المملكة العربية السعودية في خدمة العمل التطوعي.