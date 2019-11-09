

باريس 11 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 08 نوفمبر 2019 م واس

ارتقى بوردو إلى المركز الثالث في بطولة فرنسا لكرة القدم بانتزاعه التعادل 1-1 من مضيفه نيس، اليوم في إطار المرحلة الثالثة عشرة.

ورفع بوردو رصيده إلى 19 نقطة متقدما بفارق الأهداف عن نانت ومرسيليا، فيما رفع نيس رصيده إلى 17 نقطة في المركز العاشر.

ويدين بوردو بهذا التعادل للاعبه جيمي بريان، الذي رفع رصيده من الأهداف إلى 96 هدفا في الدوري الفرنسي خلال مسيرته.

// انتهى //

04:08ت م

0150





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رياضي / بوردو يرتقي إلى المركز الثالث مؤقتا في بطولة فرنسا لكرة القدم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.