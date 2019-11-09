السعودية اليوم / الأمن التونسي يوقف 19 مهاجرًا غير شرعي



تونس 11 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 08 نوفمبر 2019 م واس

أوقفت وحدات من الحرس التونسي 19 مهاجرًا غير شرعي من جنسية إفريقية، على شواطئ محافظة صفاقس جنوب شرق البلاد.

وأفاد بيان لوزارة الداخلية التونسية اليوم، أنه تم إيقاف المهاجرين وهم يستعدون لاجتياز الحدود البحرية التونسية خلسة باتجاه الأراضي الإيطالية، مضيفًا أنه تم مصادرة مبالغ مالية من العملة التونسية والأجنبية من المهاجرين.

وكانت وحدات من الجيش والحرس البحري التونسيين قد أنقذت في وقت سابق 74 مهاجرًا غير شرعي إثر تعطب قاربهم وسط البحر قبالة شواطئ مدينة صفاقس، وهم في طريقهم إلى الجهة الأخرى من البحر الأبيض المتوسط .

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