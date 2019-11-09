السعودية اليوم / مقتل شرطيين برصاص مسلحين في كينيا



نيروبي 11 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 08 نوفمبر 2019 م واس

قُتل شرطيان في العاصمة الكينية نيروبي اليوم، أثناء قيامهما بدورية روتينية.

وأوضحت مصادر أمنية محلية أنه تم نصب كمين من قبل مجموعة مسلحة مجهولة للشرطيين، وقد تم الاستيلاء على سلاح الشرطيين وممتلكات شخصية لهما.

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