شكرا لقرائتكم خبر عن تعاون بين اتحاد الأكاديميين العرب وجامعة فيلادلفيا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (عمان)

أكد نائب رئيس جامعة فيلادلفيا الدكتور إبراهيم بدران، استعداد الجامعة للتعاون مع اتحاد الأكاديميين والعلماء العرب، مرحبا بأي تعاون بين الاتحاد والجامعة، بما يخدم الأكاديميين والطلاب، ومنها المحاضرات الطبية التي تعالج مشكلات صحية لدى الطلاب والطالبات. جاء ذلك خلال استقباله أخيرا، وفدا من اتحاد الأكاديميين والعلماء العرب.

ونصح الدكتور بدران بأن يعمل اتحاد الأكاديميين والعلماء العرب -قبل كل شيء- على تغيير عقلية الأكاديميين، مبينا أن دور الأكاديمي لا يقتصر على المحاضرة، وكتابة أبحاث الترقية، لذلك عليهم التحرر والخروج إلى المجتمع، ليستثمر علمه وأبحاثه في كثير من المجالات. وأشار إلى ضرورة التركيز على الأبحاث التطبيقية والتجريبية، منوها إلى التجربة الصينية، التي لم تهتم بالأبحاث النظرية قبل 2000، وتصرف على البحث العلمي التطبيقي والتجريبي ما يقارب 400 مليار دولار.