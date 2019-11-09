ضبط 3 أحداث رشّوا فتيات بمادة بيضاء

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (تبوك) ألقت الجهات الأمنية في منطقة تبوك القبض على 3 أحداث رشّوا فتيات بمادة بيضاء أثناء عبورهن أحد الطرق. وقال المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة العقيد خالد الغبان: إشارة إلى ما جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن تعرض عددٍ من الفتيات للرش بمادة بيضاء من ركاب مركبة، أثناء عبورهن أحد الطرق بمدينة تبوك، فقد أسفرت إجراءات البحث والتحري عن القبض عليهم وهم 3 أحداث، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

ألقت الجهات الأمنية في منطقة تبوك القبض على 3 أحداث رشّوا فتيات بمادة بيضاء أثناء عبورهن أحد الطرق. وقال المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة العقيد خالد الغبان: إشارة إلى ما جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن تعرض عددٍ من الفتيات للرش بمادة بيضاء من ركاب مركبة، أثناء عبورهن أحد الطرق بمدينة تبوك، فقد أسفرت إجراءات البحث والتحري عن القبض عليهم وهم 3 أحداث، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

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