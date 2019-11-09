شكرا لقرائتكم خبر عن «حرس الحدود» يواجهون التهريب بـ «الهمة» و«الرماية» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله الصقير (جدة)

أنهت أكاديمية محمد بن نايف للعلوم والدراسات الأمنية البحرية في جدة، البرنامج السنوي لمهارات الرماية والتعايش والسير الطويل في ميدان حرس الحدود بالمحافظة للعام التدريبي ١٤٤٠/‏١٤٤١هـ، بالسير الطويل على الأقدام، وتمرين «الهمة» الذي يحاكي ميدان حرس الحدود، والخطط العملياتية المنفذة، باستخدام التقنيات الحديثة لرصد المهربين والمتسللين، وإجراءات القبض والتفتيش، ومواجهة عمليات التهريب والتسلل، ومهارات الدفاع عن النفس.

وقال المتحدث باسم الأكاديمية الرائد محمد بن أحمد الثقفي لـ«الخليج 365»، إن البرنامج يهدف إلى رفع المستوى التدريبي واللياقي والمعرفي وقدرة التحمل لدى المتدربين بما يتلاءم مع المهام الأمنية بشكل عام، ومهام حرس الحدود بشكل خاص، ورفع مستوى التأهيل العسكري والأمني.

ولفت إلى أن البرنامج التدريبي نفذ على مدى أسبوع كامل بإشراف ومتابعة قائد الأكاديمية اللواء البحري الركن علي آل داهش، إذ اشتمل على مهارات الرماية الثابتة والمتحركة بالذخيرة الحية على جميع الأسلحة المستخدمة في جهاز حرس الحدود، ومهارات الميدان والقبض والتفتيش من خلال التصدي لحالة التهريب والتسلل على الخط الحدودي وكيفية التعامل مع الموقف، وتعريف المتدربين على آلية استخدام إشارات الاستغاثة والاتصالات البحرية، وتكليفهم بأمن الموقع والقيام بالحراسات والكمائن الليلية والاستطلاع والمراقبة باستخدام التقنيات الحديثة لحرس الحدود، وطرق التعايش، وتدريبات الدفاع عن النفس لرفع مستوى قدرات التحمل وتخطي الحواجز.