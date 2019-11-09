شكرا لقرائتكم خبر عن السيطرة على حريق المروة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) نجحت فرق الدفاع المدني بجدة في تجنيب حي المروة تبعات حريق شب في متجر تموينات داخل محطة وقود، قبل أن تتم السيطرة عليه وإخماده دون تسجيل إصابات أو خسائر بالأرواح. واقتصرت التلفيات على أجزاء من داخل التموينات. وباشرت فرق التحقيق مهماتها لكشف مسببات الحريق.

نجحت فرق الدفاع المدني بجدة في تجنيب حي المروة تبعات حريق شب في متجر تموينات داخل محطة وقود، قبل أن تتم السيطرة عليه وإخماده دون تسجيل إصابات أو خسائر بالأرواح. واقتصرت التلفيات على أجزاء من داخل التموينات. وباشرت فرق التحقيق مهماتها لكشف مسببات الحريق.

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