ولي العهد يبعث مهنئا الملك نورودوم

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة لملك مملكة كمبوديا نورودوم سيهاموني، بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده. وأعرب ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة للملك نورودوم سيهاموني،، ولحكومة وشعب مملكة كمبوديا الصديق المزيد من التقدم والازدهار. من جهة ثانية، رأس ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز اجتماع اللجنة العليا المعنية بمتابعة أعمال مجمع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود للحديث النبوي الشريف. واطلع ولي العهد على عرض عن أبرز ما تم إنجازه من أعمال للمجمع. ووجه ولي العهد المعنيين بمضاعفة الجهود لاستكمال أعمال المجمع ليباشر مهامه في خدمة السنة النبوية الكريمة.



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