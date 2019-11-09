شكرا لقرائتكم خبر عن توصية شورية لـ«التعليم»: أنشئوا كليات مستقلة للفنون والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - فاطمة آل دبيس «الرياض» @fatimah_a_d تقدمت عضوا الشورى الدكتورة موضي الخلف والدكتورة لطيفة الشعلان بمقترح في لجنة التعليم، تطالبان فيه الوزارة بحث الجامعات تقدمت عضوا الشورى الدكتورة موضي الخلف والدكتورة لطيفة الشعلان بمقترح في لجنة التعليم، تطالبان فيه الوزارة بحث الجامعات السعودية على إنشاء كليات مستقلة للفنون الجميلة والتوسع في الابتعاث الخارجي لدراسة الفنون التعبيرية والبصرية. وعلمت "الخليج 365" أن التوصية استندت إلى مسوغات عدة، منها إن التوسع في تخصصات الفنون التعبيرية والبصرية، سينما، مسرح، موسیقی، دراما، نحت... وغيرها يتماشى مع التحديث المستمر لتخصصات برنامج الابتعاث لدعم التطور الثقافي وحاجات المجتمع وسوق العمل، إذ إن نسبة المبتعثين في هذه التخصصات لم تتجاوز 1% من إجمالي عدد المبتعثين في السنوات الخمس الماضية. فضلاً أن التوصية تعزز الرؤية الداعمة للثقافة بأشكالها والترفيه، وتشجع الفنون المختلفة. وأكدت التوصية أن إنشاء كليات متخصصة للفنون الجميلة سيعزز الحراك الثقافي والنشاط الإبداعي في شتى مجالات الفن وتخصصاته، ما يسهم في تعزيز برامج جودة الحياة للمواطنين والمقيمين والقادمين إلى المملكة بغرض السياحة، كما يسهم في تفعيل مصادر (القوة الناعمة) للمملكة على المدى الطويل بتعزيز حضورها العربي والإقليمي والدولي في المناسبات والفعاليات والمهرجانات الخارجية التي تعنى بالإبداع والفنون التعبيرية والبصرية، ورفع كفاءة النظام التعليمي الجامعي في المملكة من خلال تدارك النقص المتمثل في غياب كليات للفنون الجميلة باختصاصاتها المختلفة.



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