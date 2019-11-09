شكرا لقرائتكم خبر عن «هيئة الاتصالات» باشرت مليون بلاغ احتيال والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - درجت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات على تحذير كافة مستخدمي خدمات الاتصالات المتنقلة من الاستجابة للرسائل المجهولة الواردة عبر الرسائل النصية القصيرة SMS، التي يدعي باعثوها أنهم من البنوك، أو من تلك الرسائل التي تبشر مستقبليها بفوزهم بالجوائز الوهمية. ودعت الهيئة إلى الإبلاغ عن تلك الرسائل عبر الخدمة المجانية بإعادة إرسال الرسالة النصية الواردة للمستخدم إلى الرقم 330330. وألزمت الهيئة مقدمي خدمات الاتصالات المتنقلة في المملكة بوضع آليات فعالة للحد من الرسائل الاحتيالية التي تصل إلى المستخدمين عبر SMS، تدَّعي في محتواها بأنها من أحد البنوك المحلية، أو تبلغ المستخدم بفوزه بجوائز وهمية، وشددت على ضرورة العمل على تطبيق فلترة ذكية للحد من وصول مثل هذه الرسائل لمستخدمي خدمات الاتصالات وإنشاء قاعدة بيانات مشتركة بين مقدمي الخدمة لهذه الأرقام. وكشفت هيئة الاتصالات أنه منذ تفعيل الرقم المخصص لاستقبال بلاغات المستخدمين عن الرسائل الاحتيالية، تلقت الهيئة نحو مليون بلاغ عن هذه الرسائل، وتمت معالجتها عبر ملاحقة هذه الأرقام وإيقافها، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، مشددة على أنها ماضية في محاصرة الظاهرة والقضاء عليها.



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