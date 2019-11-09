أغلقوا الأبواب في وجوههم

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جدة - خالد شويل - إبراهيم علوي (جدة)وصف الخبير الأمني العميد متقاعد صالح زويد الغامدي شبكات الاحتيال بالروابط والرسائل النصية قائلا لـ«الخليج 365» إن هذه العصابات تمارس سرقاتها بالرضا بعد السيطرة على الضحية في دقائق وثوان عبر اختراقه برسالة أو رابط مجهول يتجاوب معه الضحية وينفذ كل ما يطلب منه من تعليمات تسمح للعصابات بتنفيذ سرقاتها. وأضاف الغامدي أنه للأسف مع كل التحذيرات التي تطلقها الجهات الأمنية والبنوك إلا أن البعض لا يزال يتعامل بحسن نية مع تلك العصابات ورسائلها وينتهي الأمر بسحب أرصدته وإجراء عمليات مصرفية من حسابه.
وشدد الخبير الغامدي على ضرورة قطع الطريق على تلك العصابات وعدم إصدار أي محفزات للمحتالين وإغلاق الباب أمامهم، ثم الإبلاغ الفوري عنهم وفضح أساليبهم الإجرامية، ورفع الوعي الاجتماعي والديني والعقلي لمنع تكرار مثل هذه الحوادث.
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