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قبل ساعات من المباراة التي يترقبها الجميع هنا في السعودية، مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا المقرر إقامتها مساء اليوم السبت بين الهلال وأوراوا الياباني، نشرت صحيفة "gsp" تصريحًا للمدير الفني للهلال رازفان لوتشيسكو.
الصحيفة الرومانية قالت إن المدرب يركز على الفوز في مباراة اليوم بنسبة تصل إلى 100 %. موضحة أنها تعد المباراة الأكثر أهمية له على المستوى التدريبي.
الروماني لوتشيسكو اكتفى بتصريح مقتضب للصحيفة، قال فيه: "الجميع هنا مهووس بالبطولة الآسيوية.. سمعت كلمة آسيا نحو مليار مرة خلال الأيام الماضية ".
وأضاف: "أنا أفكر فقط في هذه المباراة.. لا أفكر حتى في ما يمكنني فعله بعد هذا اليوم.. أنا فقط أركز على هذه المباراة".
ويلتقي الهلال مساء السبت مع أوراوا الياباني في ذهاب الدور النهائي من مسابقة دوري أبطال آسيا. علمًا بأن مباراة الإياب ستكون في الرابع والعشرين من الشهر الجاري.الهلال أوراوا الياباني نهائي دوري أبطال آسيا دوري أبطال آسيا رازافان
مدرب "الهلال" لـ"gsp" الرومانية: الجميع هنا مهووس بـ"آسيا"محمد السيّد الخليج 365 2019-11-09
قبل ساعات من المباراة التي يترقبها الجميع هنا في السعودية، مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا المقرر إقامتها مساء اليوم السبت بين الهلال وأوراوا الياباني، نشرت صحيفة "gsp" تصريحًا للمدير الفني للهلال رازفان لوتشيسكو.
الصحيفة الرومانية قالت إن المدرب يركز على الفوز في مباراة اليوم بنسبة تصل إلى 100 %. موضحة أنها تعد المباراة الأكثر أهمية له على المستوى التدريبي.
الروماني لوتشيسكو اكتفى بتصريح مقتضب للصحيفة، قال فيه: "الجميع هنا مهووس بالبطولة الآسيوية.. سمعت كلمة آسيا نحو مليار مرة خلال الأيام الماضية ".
وأضاف: "أنا أفكر فقط في هذه المباراة.. لا أفكر حتى في ما يمكنني فعله بعد هذا اليوم.. أنا فقط أركز على هذه المباراة".
ويلتقي الهلال مساء السبت مع أوراوا الياباني في ذهاب الدور النهائي من مسابقة دوري أبطال آسيا. علمًا بأن مباراة الإياب ستكون في الرابع والعشرين من الشهر الجاري.
09 نوفمبر 2019 - 12 ربيع الأول 1441
01:11 AM
قال: لا أفكر في أي شيء سوى الفوز بمباراة اليوم
قبل ساعات من المباراة التي يترقبها الجميع هنا في السعودية، مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا المقرر إقامتها مساء اليوم السبت بين الهلال وأوراوا الياباني، نشرت صحيفة "gsp" تصريحًا للمدير الفني للهلال رازفان لوتشيسكو.
الصحيفة الرومانية قالت إن المدرب يركز على الفوز في مباراة اليوم بنسبة تصل إلى 100 %. موضحة أنها تعد المباراة الأكثر أهمية له على المستوى التدريبي.
الروماني لوتشيسكو اكتفى بتصريح مقتضب للصحيفة، قال فيه: "الجميع هنا مهووس بالبطولة الآسيوية.. سمعت كلمة آسيا نحو مليار مرة خلال الأيام الماضية ".
وأضاف: "أنا أفكر فقط في هذه المباراة.. لا أفكر حتى في ما يمكنني فعله بعد هذا اليوم.. أنا فقط أركز على هذه المباراة".
ويلتقي الهلال مساء السبت مع أوراوا الياباني في ذهاب الدور النهائي من مسابقة دوري أبطال آسيا. علمًا بأن مباراة الإياب ستكون في الرابع والعشرين من الشهر الجاري.
، مدرب "الهلال" لـ"gsp" الرومانية: الجميع هنا مهووس بـ"آسيا" ،
المصدر : الخليج 365
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