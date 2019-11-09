، باحثون في الإسكان: مبادرة الحقيل خطوة مهمة تلبي طموح المواطن السعودي ،

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شرعت فروع صندوق التنمية العقارية في جميع مناطق المملكة في استقبال المواطنين المستفيدين من المبادرة لتملك منزلهم الأول. وذلك تنفيذاً لإطلاق وزير الإسكان ماجد الحقيل مبادرة "دعم التمويل العقاري القائم".
وتأتي هذه المبادرة ضمن أهداف وزارة الإسكان المساهمة في تيسير تملك الأسر السعودية لمسكن مناسب، وذلك من خلال طرح العديد من برامج ومنتجات الدعم السكني بالتعاون مع الممولين العقاريين المرخص لهم في المملكة.
وفي هذا الإطار اعتبر عدد من خبراء الاقتصاد والباحثين في قطاع الإسكان أن إطلاق مبادرة "دعم التمويل العقاري القائم" التي أطلقها وزير الإسكان الأيام الماضية، جاءت ملبية لأحلام عدد كبير من المواطنين الذين الخليج 365 لهم شراء منازلهم عن طريق قنوات التمويل المختلفة، والمسجلين في قوائم الانتظار في صندوق التنمية العقارية أو وزارة الإسكان.
فمن جانبه قال الباحث الإستراتيجي في الإسكان الدكتور عبد الرحمن السعدون: جاءت هذه المبادرة استكمالاً للبرامج والمبادرات التي أطلقها وزير الإسكان ماجد الحقيل، والتي ساهمت بشكل فعال في ارتفاع نسبة تملك المواطنين للمساكن، وهي خطوات مهمة جداً، وباتت ملموسة لجميع المواطنين.
وأضاف أن رسالة الوزير الحقيل التي استبشر بها المواطنون على هواتفهم الجوالة قبل أيام كان لها صدى واسع لدى عدد كبير من المواطنين الذين عبروا عن سعادتهم بهذه المبادرة التي تساعدهم في عملية تملك منزلهم الأول.
من جانبه ثمن الدكتور فهد الشهراني المتخصص في الإسكان الخطوة الهامة التي قام بها وزير الإسكان والمتمثلة في مبادرة "دعم التمويل العقاري القائم"، قائلاً: لا شك أن الوزير الحقيل قام بخطوات كبيرة جدة لم تكن متوقعة عطفاً على ملف قطاع الإسكان الذي كان مثقلاً بالكثير من العقبات على مدى عقود، وساعدت في تملك المواطنين للمساكن في فترة وجيزة.
إلى هذا عد الدكتور فواز كاسب العطيفي الأكاديمي والباحث الإستراتيجي أن الإنجازات التي حققتها وزارة الإسكان بقيادة الوزير الحقيل بمثابة النموذج الوطني المثالي للخطط والحلول والمبادرات لتحقيق الأهداف وتجاوز العقبات.
وقال العطيفي إن إطلاق مبادرة دعم التمويل العقاري القائم هي من ضمن المبادرات الكثيرة التي نجح الوزير الحقيل في تطبيقها على أرض الواقع، بهدف تمكين المواطنين من تملك منزلهم الأول، مشيراً إلى أن هذه المبادرة سترفع نسبة تملك المواطنين للمساكن أرقاماً أعلى مما هي عليه الآن.
من جهته أشاد الإعلامي خالد الخضري بمبادرة "دعم التمويل العقاري القائم"، التي من شأنها تحقيق أحلام المواطنين الذين ترقبوا على مدى سنوات استفادتهم من خدمات وزارة الإسكان.
وأضاف أن الإنجازات التي تحققت لقطاع الإسكان منذ تولي الوزير ماجد الحقيل حقيبة الوزارة تدعو للفخر وتستحق التقدير والاحترام، وتؤكد أن العمل الكبير الذي قدمه الوزير الحقيل وفريق عمله قام على خطط وأهداف واضحة بالشراكة مع القطاع الخاص.
09 نوفمبر 2019 - 12 ربيع الأول 1441 12:45 AM
أكدوا أنها سترفع نسبة تملك المواطنين للمساكن أرقاماً أعلى مما هي عليه الآنباحثون في الإسكان: مبادرة الحقيل خطوة مهمة تلبي طموح المواطن السعودي
شرعت فروع صندوق التنمية العقارية في جميع مناطق المملكة في استقبال المواطنين المستفيدين من المبادرة لتملك منزلهم الأول. وذلك تنفيذاً لإطلاق وزير الإسكان ماجد الحقيل مبادرة "دعم التمويل العقاري القائم".
وتأتي هذه المبادرة ضمن أهداف وزارة الإسكان المساهمة في تيسير تملك الأسر السعودية لمسكن مناسب، وذلك من خلال طرح العديد من برامج ومنتجات الدعم السكني بالتعاون مع الممولين العقاريين المرخص لهم في المملكة.
وفي هذا الإطار اعتبر عدد من خبراء الاقتصاد والباحثين في قطاع الإسكان أن إطلاق مبادرة "دعم التمويل العقاري القائم" التي أطلقها وزير الإسكان الأيام الماضية، جاءت ملبية لأحلام عدد كبير من المواطنين الذين الخليج 365 لهم شراء منازلهم عن طريق قنوات التمويل المختلفة، والمسجلين في قوائم الانتظار في صندوق التنمية العقارية أو وزارة الإسكان.
فمن جانبه قال الباحث الإستراتيجي في الإسكان الدكتور عبد الرحمن السعدون: جاءت هذه المبادرة استكمالاً للبرامج والمبادرات التي أطلقها وزير الإسكان ماجد الحقيل، والتي ساهمت بشكل فعال في ارتفاع نسبة تملك المواطنين للمساكن، وهي خطوات مهمة جداً، وباتت ملموسة لجميع المواطنين.
وأضاف أن رسالة الوزير الحقيل التي استبشر بها المواطنون على هواتفهم الجوالة قبل أيام كان لها صدى واسع لدى عدد كبير من المواطنين الذين عبروا عن سعادتهم بهذه المبادرة التي تساعدهم في عملية تملك منزلهم الأول.
من جانبه ثمن الدكتور فهد الشهراني المتخصص في الإسكان الخطوة الهامة التي قام بها وزير الإسكان والمتمثلة في مبادرة "دعم التمويل العقاري القائم"، قائلاً: لا شك أن الوزير الحقيل قام بخطوات كبيرة جدة لم تكن متوقعة عطفاً على ملف قطاع الإسكان الذي كان مثقلاً بالكثير من العقبات على مدى عقود، وساعدت في تملك المواطنين للمساكن في فترة وجيزة.
إلى هذا عد الدكتور فواز كاسب العطيفي الأكاديمي والباحث الإستراتيجي أن الإنجازات التي حققتها وزارة الإسكان بقيادة الوزير الحقيل بمثابة النموذج الوطني المثالي للخطط والحلول والمبادرات لتحقيق الأهداف وتجاوز العقبات.
وقال العطيفي إن إطلاق مبادرة دعم التمويل العقاري القائم هي من ضمن المبادرات الكثيرة التي نجح الوزير الحقيل في تطبيقها على أرض الواقع، بهدف تمكين المواطنين من تملك منزلهم الأول، مشيراً إلى أن هذه المبادرة سترفع نسبة تملك المواطنين للمساكن أرقاماً أعلى مما هي عليه الآن.
من جهته أشاد الإعلامي خالد الخضري بمبادرة "دعم التمويل العقاري القائم"، التي من شأنها تحقيق أحلام المواطنين الذين ترقبوا على مدى سنوات استفادتهم من خدمات وزارة الإسكان.
وأضاف أن الإنجازات التي تحققت لقطاع الإسكان منذ تولي الوزير ماجد الحقيل حقيبة الوزارة تدعو للفخر وتستحق التقدير والاحترام، وتؤكد أن العمل الكبير الذي قدمه الوزير الحقيل وفريق عمله قام على خطط وأهداف واضحة بالشراكة مع القطاع الخاص.
، باحثون في الإسكان: مبادرة الحقيل خطوة مهمة تلبي طموح المواطن السعودي ،
المصدر : الخليج 365
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.