السعودية | ولي العهد يرأس اجتماع لجنة مجمع خادم الحرمين للحديث الشريف

شكرا لقرائتكم ولي العهد يرأس اجتماع لجنة مجمع خادم الحرمين للحديث الشريف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - رأس الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، اجتماع اللجنة العليا المعنية بمتابعة أعمال مجمع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود للحديث النبوي الشريف.

واطلع ولي العهد على عرض عن أبرز ما تم إنجازه من أعمال للمجمع.

ووجه الأمير محمد بن سلمان المعنيين بمضاعفة الجهود لاستكمال أعمال المجمع ليباشر مهامه في خدمة السنة النبوية الكريمة.