محمد بن مسعود - الدمام - رُزق رئيس وحدة الاتصال المؤسسي بتحلية الجبيل عبدالرحمن المطيري بمولودته البكر، التي اتفق وحرمه على تسميتها (رهف). "الخليج 365" تهنئ المطيري. وألف مبروك. رهف تنير منزل المطيري بالجبيل صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-11-09 رُزق رئيس وحدة الاتصال المؤسسي بتحلية الجبيل عبدالرحمن المطيري بمولودته البكر، التي اتفق وحرمه على تسميتها (رهف). "الخليج 365" تهنئ المطيري. وألف مبروك. Advertisements 09 نوفمبر 2019 - 12 ربيع الأول 1441 12:35 AM رُزق رئيس وحدة الاتصال المؤسسي بتحلية الجبيل عبدالرحمن المطيري بمولودته البكر، التي اتفق وحرمه على تسميتها (رهف). "الخليج 365" تهنئ المطيري. وألف مبروك. ، رهف تنير منزل المطيري بالجبيل ،

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