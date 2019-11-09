، مدير صحة جازان يدشن فعاليات المعرض التوعوي والتثقيفي للرضاعة الطبيعية ،

- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
دشن مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة جازان الدكتور عبدالله بن أحمد النجمي، أمس الأول، فعاليات الأسبوع المحلي للرضاعة الطبيعية بمجمع كادي مول التجاري.
وفي التفاصيل، استمع النجمي بعد قصه الشريط وتجوله بالمعرض لشرح مفصل عن أهمية الرضاعة الطبيعية وانعكاساتها الإيجابية وفوائدها الصحية للأم والطفل، وما يحتويه حليب الأم من عناصر تزود الطفل بمناعة ضد عدوى الالتهابات والأمراض.
وتضمنت الفعاليات إقامة العديد من الأركان التوعوية والتثقيفية حيث ضمت العديد من الأجنحة والمجسمات والنشرات والكتيبات والإصدارات التوعوية والتثقيفية تتركز في مجملها عن أهمية الرضاعة الطبيعية للأم والطفل.
وتهدف هذه الفعاليات إلى تقديم توعية صحية للمجتمع ولزائري المول لتكون رافداً آخر إلى جانب المستشفيات والمراكز الصحية التي تعد داعماً أولياً لتعزيز صحة ونماء الطفل من خلال تطبيق المعايير الدولية، وممارسات التغذية المثلى.
وفي هذا الصدد، أوضحت مديرة إدارة دعم الرضاعة الطبيعية بصحة جازان والمشرفة على المعرض الممرضة فاطمة غبين، أن التشجيع على الرضاعة الطبيعية، ونشر التوعية والتثقيف لفئات المجتمع - خاصة الأمهات - على الإرضاع الطبيعي، وتعزيز الممارسات الصحية تُعد ضرورة اجتماعية لحياة الأطفال والأمهات على نحوٍ أفضل، داعيةً الأمهات إلى الاستفادة من هذه الفعاليات والأنشطة التوعوية.
09 نوفمبر 2019 - 12 ربيع الأول 1441 12:38 AM
تضمنت العديد من الأركان للتوعية بالممارسات الصحية الضرورية للأم والطفلمدير صحة جازان يدشن فعاليات المعرض التوعوي والتثقيفي للرضاعة الطبيعية
دشن مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة جازان الدكتور عبدالله بن أحمد النجمي، أمس الأول، فعاليات الأسبوع المحلي للرضاعة الطبيعية بمجمع كادي مول التجاري.
وفي التفاصيل، استمع النجمي بعد قصه الشريط وتجوله بالمعرض لشرح مفصل عن أهمية الرضاعة الطبيعية وانعكاساتها الإيجابية وفوائدها الصحية للأم والطفل، وما يحتويه حليب الأم من عناصر تزود الطفل بمناعة ضد عدوى الالتهابات والأمراض.
وتضمنت الفعاليات إقامة العديد من الأركان التوعوية والتثقيفية حيث ضمت العديد من الأجنحة والمجسمات والنشرات والكتيبات والإصدارات التوعوية والتثقيفية تتركز في مجملها عن أهمية الرضاعة الطبيعية للأم والطفل.
وتهدف هذه الفعاليات إلى تقديم توعية صحية للمجتمع ولزائري المول لتكون رافداً آخر إلى جانب المستشفيات والمراكز الصحية التي تعد داعماً أولياً لتعزيز صحة ونماء الطفل من خلال تطبيق المعايير الدولية، وممارسات التغذية المثلى.
وفي هذا الصدد، أوضحت مديرة إدارة دعم الرضاعة الطبيعية بصحة جازان والمشرفة على المعرض الممرضة فاطمة غبين، أن التشجيع على الرضاعة الطبيعية، ونشر التوعية والتثقيف لفئات المجتمع - خاصة الأمهات - على الإرضاع الطبيعي، وتعزيز الممارسات الصحية تُعد ضرورة اجتماعية لحياة الأطفال والأمهات على نحوٍ أفضل، داعيةً الأمهات إلى الاستفادة من هذه الفعاليات والأنشطة التوعوية.
، مدير صحة جازان يدشن فعاليات المعرض التوعوي والتثقيفي للرضاعة الطبيعية ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر مدير صحة جازان يدشن فعاليات المعرض التوعوي والتثقيفي للرضاعة الطبيعية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.