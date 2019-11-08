- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
شكرا لقرائتكم 430 ألف ريال لمستفيدي سواعد في أبو عريش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
430 ألف ريال لمستفيدي سواعد في أبو عريش
لمساعدة الأسر المسجلة في الجمعيات الخيرية
متابعات الخليج 365 ـ علي مدخلي ـ جازان
اختتمت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمحافظة أبو عريش، المرحلة الخامسة من برنامج “سواعد” لدعم أصحاب المشاريع الصغيرة والأسر المنتجة الذي تنفذه اللجنة بالتعاون مع فرع بنك التنمية الاجتماعية بمنطقة جازان، بإيداع مبلغ 430 ألف ريال في حسابات 30 مستفيدًا ومستفيدة من أصحاب المشاريع.
وأوضح رئيس اللجنة، عبده راجحي، أن برنامج “سواعد” يهدف لمساعدة الأسر المسجلة ضمن قوائم الجمعيات الخيرية ومستفيدي الضمان الاجتماعي والأقل دخلًا وأسر السجناء والمتعافين من تعاطي المخدرات لإيجاد مصادر دخل ثابتة تعينهم على مواجهة أعباء المعيشة وتساعدهم على دخول سوق العمل.
وأضاف أن المرحلة الخامسة من البرنامج جاءت استكمالًا للمراحل الأربع السابقة التي نفذتها اللجنة في وقت سابق، وشهدت دعم نحو 148 مستفيدًا ومستفيدة بمبلغ تجاوز 2 مليون و100 ألف ريال ضمن برنامج سواعد الممول من بنك التنمية الاجتماعية، معربًا عن تقديره للبنك ودوره الريادي في دعم الأسر المنتجة وأصحاب المشاريع، وتعاونه السريع والمثمر مع لجنة التنمية في أبو عريش؛ مما أسهم في خدمة كثير من الأسر المستفيدة.
وبيّن أن المشاريع شملت أنشطة متنوعة من أصحاب المشاريع متناهية الصغر والمقاصف المدرسية ومشاريع الأسر المنتجة وغيرها من الأنشطة.
كانت هذه تفاصيل خبر 430 ألف ريال لمستفيدي سواعد في أبو عريش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.