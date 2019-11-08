إنقاذ طفلين من الغرق والاختناق

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جدة - خالد شويل - أحمد الأنصاري (ينبع) أنقذت فرقة البحث والإنقاذ التابعة لقيادة حرس الحدود بمنطقة المدينة المنورة، أمس (الجمعة)، طفلة أردنية (11 شهراً) من الغرق، كانت برفقة عائلتها في المسبح الشمالي من الواجهة البحرية للهيئة الملكية في ينبع.وأوضح المتحدث باسم حرس الحدود في المنطقة بالنيابة العقيد نايف العنزي، أن فرقة البحث والإنقاذ المتواجدة بالموقع لاحظت محاولات والد الطفلة إنقاذها، وعلى الفور توجه أفراد الدورية إليه، وتمت عملية الإنقاذ من قبلهم، وتقديم الإسعافات الأولية للطفلة، ونقلها إلى المركز الطبي بالهيئة الملكية بينبع الصناعية. في السياق ذاته، تمكنت وحدة البحث والإنقاذ التابعة للوحدات البحرية بمنطقة عسير أمس، من إنقاذ طفل (5 سنوات)، تعرض لحالة اختناق برفقة عائلته، أثناء تواجدها على شاطئ النهود بمركز البرك، وفقاً لما بينه المتحدث الإعلامي لقيادة حرس الحدود بالمنطقة الرائد خالد المطيري.

أنقذت فرقة البحث والإنقاذ التابعة لقيادة حرس الحدود بمنطقة المدينة المنورة، أمس (الجمعة)، طفلة أردنية (11 شهراً) من الغرق، كانت برفقة عائلتها في المسبح الشمالي من الواجهة البحرية للهيئة الملكية في ينبع.وأوضح المتحدث باسم حرس الحدود في المنطقة بالنيابة العقيد نايف العنزي، أن فرقة البحث والإنقاذ المتواجدة بالموقع لاحظت محاولات والد الطفلة إنقاذها، وعلى الفور توجه أفراد الدورية إليه، وتمت عملية الإنقاذ من قبلهم، وتقديم الإسعافات الأولية للطفلة، ونقلها إلى المركز الطبي بالهيئة الملكية بينبع الصناعية. في السياق ذاته، تمكنت وحدة البحث والإنقاذ التابعة للوحدات البحرية بمنطقة عسير أمس، من إنقاذ طفل (5 سنوات)، تعرض لحالة اختناق برفقة عائلته، أثناء تواجدها على شاطئ النهود بمركز البرك، وفقاً لما بينه المتحدث الإعلامي لقيادة حرس الحدود بالمنطقة الرائد خالد المطيري.

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