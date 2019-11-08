شكرا لقرائتكم خبر عن التقلبات الجوية تستنفر «مدني الجوف» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالعزيز المشيطي (القريات)

أكد المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة الجوف النقيب عبدالرحمن بن عبدالعزيز الضويحي، أن مديرية الدفاع المدني بالمنطقة تتابع مستجدات الحالة الجوية التي يتوقع أن تؤثر على أجواء عدد من مناطق المملكة ومنها منطقة الجوف، اعتباراً من يوم غدٍ (السبت)، تصاحبها أمطار متوسطة تشمل سكاكا وطبرجل والقريات.

وأضاف: «مديرية الدفاع المدني اتخذت الإجراءات الاحترازية والاستعداد والتهيؤ ورفع الجاهزية، من خلال تطبيق الخطط المعدة لمواجهة أخطار الأمطار والسيول بالتنسيق مع الجهات المعنية بتنفيذ مهام وتدابير الدفاع المدني، بناء على ما يرد من مستجدات وتغيرات في الحالة الجوية».

وأهاب الضويحي بالمواطنين والمقيمين الابتعاد عن مواقع الخطر ومجاري السيول والأودية وعدم المجازفة بالأرواح، واتباع إرشادات الدفاع المدني من خلال موقعه الإلكتروني (www.998.gov.sa)، وبوابة التوعية الوقائية وحساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، للاطلاع على جميع الإرشادات التي يجب مراعاتها في مثل هذه الحالات، ومتابعة حالة الطقس أولاً بأول، وما يصدر من تنبيهات وتحذيرات جوية على موقع هيئة الأرصاد بصفة مستمرة.