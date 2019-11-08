شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة تسعيني وإصابة أربعينية بـ «كورونا» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد داوود (جدة) سجلت وزارة الصحة وفاة رجل (94 عاما) من مدينة خميس مشيط بفايروس كورونا، صنفت عدواه بحالة أولية، كما سجلت إصابة سيدة (49 عاما) من وادي الدواسر بمنطقة الرياض صنفت عدواها بحالة أولية وذلك في الأسبوع الوبائي 45. وبينت «الصحة» عبر موقع مركز القيادة والتحكم أن حالة المريضة نشطة. وأوضح استشاري الأنف والأذن والحنجرة الدكتور محمد محمود، أن حماية الفرد من «كورونا» تكون باتباع الإرشادات الوقائية والمحافظة على النظافة الشخصية والتعامل مع الإبل والمواشي بشكل عام في الحظائر بحرص شديد من خلال ارتداء الكمامة، وضرورة استمرار التوعية في المجتمع باعتبار الفايروس مستوطناً.

سجلت وزارة الصحة وفاة رجل (94 عاما) من مدينة خميس مشيط بفايروس كورونا، صنفت عدواه بحالة أولية، كما سجلت إصابة سيدة (49 عاما) من وادي الدواسر بمنطقة الرياض صنفت عدواها بحالة أولية وذلك في الأسبوع الوبائي 45. وبينت «الصحة» عبر موقع مركز القيادة والتحكم أن حالة المريضة نشطة. وأوضح استشاري الأنف والأذن والحنجرة الدكتور محمد محمود، أن حماية الفرد من «كورونا» تكون باتباع الإرشادات الوقائية والمحافظة على النظافة الشخصية والتعامل مع الإبل والمواشي بشكل عام في الحظائر بحرص شديد من خلال ارتداء الكمامة، وضرورة استمرار التوعية في المجتمع باعتبار الفايروس مستوطناً.

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