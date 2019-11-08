مدني جدة يخمد حريق «أسفنج»

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جدة - خالد شويل - فهد المطيري (جدة) أخمدت فرق الدفاع المدني عصر اليوم (الجمعة)، حريقا اندلع في أسفنج داخل أرض مسورة شرق جدة. وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد سعيد سرحان، أن فرق الإطفاء والإنقاذ التابعة لمدني جدة باشرت حادثة حريق نشب في «منجرة» بحي الحرازات شرق المحافظة، وتم إخماده دون تسجيل إصابات أو خسائر بالأرواح.

أخمدت فرق الدفاع المدني عصر اليوم (الجمعة)، حريقا اندلع في أسفنج داخل أرض مسورة شرق جدة. وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد سعيد سرحان، أن فرق الإطفاء والإنقاذ التابعة لمدني جدة باشرت حادثة حريق نشب في «منجرة» بحي الحرازات شرق المحافظة، وتم إخماده دون تسجيل إصابات أو خسائر بالأرواح.

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