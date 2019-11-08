ضبط مواطن ومقيم سرقا 17 مركبة

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) ضبطت الجهات الأمنية في جدة مواطنا ومقيما، بعد توافر الدلائل على تورطهما في سرقة عدة مركبات. وقال المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد الغامدي، إن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم سرقة المركبات، وإجراءات البحث والتحري عن مرتكبيها، أسفرت عن ضبط مُتهمين 2، مواطن ومقيم من الجنسية اليمنية، بالعقد الثالث من العمر، بعد توافر الدلائل على تورطهما بسرقة عدة مركبات بمحافظة جدة، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهما أقرا بسرقة 17 مركبة في وضع التشغيل، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما.

ضبطت الجهات الأمنية في جدة مواطنا ومقيما، بعد توافر الدلائل على تورطهما في سرقة عدة مركبات. وقال المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد الغامدي، إن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم سرقة المركبات، وإجراءات البحث والتحري عن مرتكبيها، أسفرت عن ضبط مُتهمين 2، مواطن ومقيم من الجنسية اليمنية، بالعقد الثالث من العمر، بعد توافر الدلائل على تورطهما بسرقة عدة مركبات بمحافظة جدة، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهما أقرا بسرقة 17 مركبة في وضع التشغيل، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما.

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